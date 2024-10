(CNN)-- عبرت سيلين ديون، عن تأثرها البالغ بأداء المغنية كيلي كلاركسون لأغنيتها الأيقونية "My Heart Will Go On"، خلال حلقة من برنامج تقدمه كلاركسون.

وقالت ديون في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، والدموع في عينيها: "لقد رأيتك للتو تغنين My Heart Will Go On، وأنا أبكي مرة أخرى.. لقد كنت رائعًةً تمامًا، لقد أحببت ذلك كثيرًا".

وعادت ديون إلى الأداء المباشر بعد تعرضها لنكساتٍ صحية، في حفل افتتاح أولمبياد باريس، خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، واختتمت الحفل بأداء مذهل من أمام برج إيفل، لأغنية "نشيد الحب" للمغنية الفرنسية الراحلة إديث بياف.

وكانت كلاركسون في ذلك الوقت أحد المعلقين الأولمبيين على شبكة NBC، وشوهدت في البث، وهي تختنق بالبكاء تأثراً بأداء ديون.

وكشفت ديون في مقطع الفيديو الذي نشرته مؤخراً، إنها شاهدت بعد الألعاب الأولمبية رد فعل كلاركسون على أدائها، وقالت: "كان من الرائع سماع صوتك، لقد أثر فيني بشكل هائل".