نشر الأحد ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك المغني والمؤلف الموسيقي الأمريكي برانتلي غيلبرت، مقطع فيديو مؤثر عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، السبت، لما وصفها بالليلة "الأكثر جنوناً" في حياته، حينما اضطر لقطع حفله الموسيقي بولاية ميسيسيبي، بعدما تم استدعاؤه في الكواليس، ليكتشف أن زوجته على وشك الولادة.

ويكشف الفيديو أن غيلبرت سارع لمساعدة زوجته بولادة طفلهما الثالث، في حافلته السياحية الذي كان قد جهزها على ما يبدو لمثل هذه الحالة الطارئة.

وتضمن الفيديو لقطات للطفل بعد لحظات من ولادته، وللأم وقد ظهرت بوجه مبتسم تبدو عليه علامات الارتياح.

وسُمع في الفيديو أيضًا صوت والدة غيلبرت بينما كان يتصل بها ليزف إليها الخبر السعيد، قبل أن يعود المغني الأمريكي لاستكمال حفله، معلنًا ولادة طفله وسط حماسة واحتفاء الجمهور.

وكتب غيلبرت تعليقاً على الفيديو: "ربما كانت الليلة الماضية هي الليلة الأكثر جنونًا في حياتي"، وأشاد بشجاعة زوجته قائلاً: "إن مشاهدة مثل هذه المرأة الرائعة تفعل هذا الشيء المذهل هو أمر لن أنساه أبدًا".

وتوجه بالشكر لمن ساعد: "في جلب هذا الرجل الصغير إلى العالم" بحسب تعبيره، كما شكر جمهور مدينة توبيلو في ميسيسيبي لإظهار "الحب والدعم".

وختم غيلبرت تعليقه معبرا عن حبه لزوجته آمبر، وقال إنها: "أظهرت كم يمكن أن تكون المرأة قوية بشكل لا يصدق".



