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أحاط وضعه الصحي بالغموض.. جيمي فوكس يعود إلى المسرح بعد غياب 18 عامًا

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"لم أرغب أن تروني بهذه الحال".. شاهد جيمي فوكس يتحدث في أول ظهور له منذ دخوله المستشفى

(CNN)-- غاب جيمي فوكس عن المسرح لمدة 18 عامًا، لكنه عاد مؤخرًا لسبب خاص جدًا، ونشر مؤخرًا صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي من عروضه في أتلانتا.

وعلق فوكس على صوره التي نشرها عبر حسابه  الرسمي على إنستغرام، بالقول: "بينما أنشر هذه الصور، لا يمتلئ قلبي وروحي إلا بالفرح الخالص… في الرابع والخامس من أكتوبر، أتيحت لي الفرصة لأروي جانبي من القصة ولم يكن هناك مكان أفضل من أتلانتا جورجيا.. لم أصعد على المسرح منذ 18 عامًا ولكني كنت بحاجة إلى المسرح وكنت بحاجة إلى جمهور لم يُكن لي سوى الحب الخالص".

وأضاف: "عندما يسألني الناس هل هذا عرض كوميدي، أقول لا، إنه تفسير فني.. لقد حدث خطأ فادح، ولكن بفضل الأشخاص الرائعين في أتلانتا وخاصة مستشفى بيدمونت، مكنتموني من العودة، والوقوف على المسرح، والقيام بما أحب أن أفعله أكثر ".

وفي نيسان/ أبريل 2023، تعرض فوكس لمضاعفات طبية لم يتم الكشف عنها، بينما كان يصور بأتلانتا في ذلك الوقت، وفقًا لابنته كورين.

وذكرت شبكة CNN وقتها أن فوكس طلب العلاج لاحقًا، في منشأة لإعادة التأهيل البدني بشيكاغو.

ومن المعروف أن فوكس حريص على حياته الخاصة، وقد سعى إلى الخصوصية أثناء استعادته لصحته، وفي تموز/ يوليو 2023، أوضح أنه اختار عدم الكشف عن المزيد من معلومات تتعلق بوضعه الصحي، لأنه لا يريد أن يراه الجمهور بهذه الحالة.

وفي مقطع فيديو تم نشره على تيك توك منتصف العام الحالي، أخبر فوكس مجموعة من الأشخاص أنه كان يعاني من "صداع شديد" في ذلك الوقت. وكل ما يتذكره أنه طلب من صديقه الحصول على مسُكن ألم، ثم قال إنه غاب "20 يومًا"، ولم يتذكر شيئًا بعدها.

وواصل الحديث عن تلك الحادثة: "قيل لي أن أختي وابنتي أخذاني إلى الطبيب، الذي أعطاني حقنة كورتيزون، وأشار إلى رأسه قائلًا: "طبيب آخر   أخبرني أن شيئاً ما يحدث هنا"، ولم يوضح التفاصيل.

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