أيمن زيدان يشعل مواقع التواصل برقصه فرحاً بزفاف ابنه حازم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار الفنان السوري أيمن زيدان تفاعلاً على مواقع التواصل، بلقطات متداولة لرقصه فرحًا بزفاف ابنه الممثل حازم على الممثلة السورية لمى بدور، في حفل أقيم بدمشق مؤخراً، وحضره العديد من الفنانين السوريين.

وبدا النجم السوري بغاية السعادة، وهو يؤدي رقصة مميزة مع أصدقائه احتفاء بزفاف نجله الأكبر، وذلك بحسب ما ظهر في تقرير نشره موقع "بوسطة" عن حفل الزفاف، وشاركه حازم عبر حسابه على إنستغرام.

وبدأت قصة الحب بين الثنائي، منذ 8 سنوات، بحسب ما كشف حازم في تصريح إعلامي، وشاركا معًا في عدة أعمال فنية تحت إدارة والده الفنان أيمن زيدان كمخرج.



