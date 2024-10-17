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سقط من غرفة فندق.. وفاة ليام باين العضو السابق في فرقة "One Direction" عن عمر 31 عاما

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فقز من غرفة فندق.. وفاة ليام باين العضو السابق في فرقة "One Direction" عن عمر 31 عاما
Credit: Photo by Andreas Rentz/Getty Images for Laureus

(CNN)-- توفي ليام باين، العضو السابق في فرقة "One Direction" ، عن عمر 31 عامًا، الأربعاء، بعد سقوطه من الطابق الثالث بفندق في بوينس آيرس، وفقا لبيان شرطة العاصمة الأرجنتينية المقدم لـ CNN.

وبعد أكثر من ساعة من غروب شمس الأربعاء في بوينس آيرس، توقفت شاحنة عند باب جانبي لفندق "CasaSur Palermo" لإزالة جثة ليام باين عضو فرقة "One Direction" السابق من المبنى، بالتزامن مع بدء تجمع معجبين خارج الفندق، لإقامة وقفة احتجاجية تكريماً للموسيقي الشهير، بينما كانت الظروف المحيطة بوفاته لا تزال غير واضحة.

ومع تجمع حشود من المتفرجين والصحافة في الشارع خارج الفندق، توقفت شاحنة تابعة لإدارة الإطفاء بالقرب من باب الخروج قدر الإمكان، لمنع الحشد على ما يبدو من مشاهدة الجثة أثناء عمل المستجيبين.

وكان موظفو الفندق قد طلبوا مساعدة عاجلة من الشرطة قبل وقت قصير من سقوط باين، وفقًا لمكالمة حصلت عليها CNN، وقال مدير الفندق في المكالمة: "لدينا ضيف غارق في المخدرات والكحول.. إنه يكسر الأشياء، ويمزق الغرفة بأكملها."

وطلب مدير الفندق في المكالمة إرسال شخص "بشكل عاجل، لأن الموظفين لا يعرفون ما إذا كانت حياة الضيف معرضة للخطر". وأوضح أن موظفي الفندق لم يتمكنوا من دخول الغرفة التي كان يقيم فيها النزيل "لمدة يومين أو ثلاثة أيام".

وقال بابلو بوليتشيو، مدير الاتصالات بوزارة الأمن في بوينس آيرس، في تصريح لوكالة أسوشيتد برس، إن باين "قفز من شرفة غرفته". وهرعت الشرطة إلى الفندق استجابة لمكالمة طوارئ بعد الساعة الخامسة مساءً بقليل بالتوقيت المحلي، محذرًا من "رجل عدواني قد يكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول".

وأظهرت صور غرفة باين في الفندق، والتي نشرتها شرطة بوينس آيرس، جهاز تلفزيون محطمًا. وقال ألبرتو كريسينتي، رئيس نظام الطوارئ الطبي بالولاية، لـ "Todo Noticias"، إن السلطات تحقق الآن في ملابسات وفاته وتجري تشريحًا للجثة.

وشوهد باين في الأرجنتين وهو يحضر حفل زميله السابق في الفرقة نيال حوران في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وفقًا لمقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي من العرض.

وكان باين قد احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده الـ 31 في المملكة المتحدة، وفقًا لمقاطع الفيديو المنشورة على حسابه على سناب شات.

وولد باين في ولفرهامبتون، وست ميدلاندز وهو أصغر إخوته الـ 3، وتخرج من كلية مدينة ولفرهامبتون بتخصص تكنولوجيا الموسيقى.

وحق باين الشهرة كعضو في الفرقة الغنائية البريطانية الشهيرة "One Direction"، والتي ضمت أيضًا: هاري ستايلز، وزين مالك، ولويس توملينسون، ونيال وحوران، وتأسست في عام 2010 بعد مشاركة أعضائها في النسخة البريطانية من برنامج المواهب "The X Factor".

وتواصلت CNN مع ممثلي باين، بالإضافة إلى زملائه السابقين في فرقة "One Direction" للتعليق.

وقال باين عن الأداء وكتابة الأغاني مع الفرقة في مقابلة عام 2015 مع مجلة "Entertainment Weekly": "أحب أن أكون على المسرح"، وعبر عن فخره بمشاركته في كتابة أغنيتهم قائلاً: "يا له من شعور".

وأعلنت "One Direction" أنها ستتوقف عن العمل في عام 2015. وأصدر باين لاحقًا ألبومه الفردي الأول في عام 2019 بعنوان "LP1". في أيار/مايو 2023، وأعلن أنه كان يعمل على ألبوم جديد كان "متحمسًا جدًا" له، وأشار إلى أنه كان يخطط للقيام بجولة.

وكان باين منفتحًا بشأن صراعاته السابقة مع تعاطي المخدرات وتحدث عن استكمال العلاج والبقاء رصينًا لمدة 6 أشهر في صيف عام 2023.

وكان من المقرر أن تبدأ الجولة في أمريكا الجنوبية في أيلول/ سبتمبر 2023، لكن باين اضطر إلى تأجيل المواعيد المقررة بعد إصابته بالتهاب في الكلى، وفي آذار/ مارس من العام الجاري، أصدر أغنية "Teardrops”.

ورزق باين بابنه من مع شيريل كول، العضوة السابقة في فرقة Girls Aloud الغنائية، في عام 2017، وفي مقطع فيديو تمت مشاركته على موقع يوتيوب عام 2023، تحدث باين عن الحب والمودة التي يشعر بها تجاه ابنه بير.

وقال عن ابنه: "إنه رائع.. يكبر بسرعة كبيرة جدًا، وأكثر ذكاءً بكثير مما أعتقد أنني سأكون عليه في أي وقت مضى".
 

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