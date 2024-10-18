دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قوبل الفنان السعودي جواد العلي بحفاوة كبيرة من جمهور موسم الرياض، الخميس، حيث افتتح حفلات الموسم، في ليلة أحياها بالشراكة مع الفنانين فؤاد عبد الواحد، وعايض.

وعاد جواد للغناء على مسارح السعودية، بعد نحو 15 عامًا، على آخر حفل أحياه في جدة عام 2009.

وأدى جواد مختارات من أشهر أغانيه التي تفاعل معها جمهور مسرح "أبو بكر سالم"، في أول مشاركته في موسم الرياض، وأولى حفلات النسخة الخامسة من الموسم.

وتفاعل محبو جواد العلي على منصة "إكس"، مع عودته، وأدائه في الحفل، ومنهم من طالب بتخصيص ليلة إضافية خاصة به يحييها في موسم الرياض.