تركي آل الشيخ يعلن عن ليلة "عبدالوهاب" بتصميم يحاكي أسلوب الزمن الجميل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تفاعل متابعو تركي آل الشيخ، مع إعلانه عن ليلة "عبدالوهاب" المرتقبة في موسم الرياض، وذلك من خلال تصميم مبتكر شاركه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، الثلاثاء.

ويحاكي التصميم أسلوب الزمن الجميل في الإعلان عن الحفلات الموسيقية، بالأبيض والأسود على ورق يميل إلى اللون الأصفر، الذي كان سائداً في ذروة نجومية عمالقة الطرب المصريين خلال القرن الماضي.

وتصدر الإعلان "مانشيت" بأسلوب الجرائد القديمة "ليلة الطرب لروائع موسيقار الأجيال.. محمد عبدالوهاب".

وجاء في التفاصيل: "تقام هذه الاحتفالية تكريمًا لإرث الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب أحد أعمدة الموسيقى العربية الكلاسيكية".

ويشارك في ليلة "عبدالوهاب" المطربون: محمد ثروت، نور مهنا، صابر الرباعي، ماجد المهندس، ومي فاروق، ويصاحبهم فرقة موسيقية كبيرة بقيادة المايسترو وليد فايد.

وانطلقت فعاليات النسخة الخامسة من موسم الرياض، في 12 تشرين الأول/ أكتوبر بنزالات ملاكمة، من بينها نزال وُصِف بالـ "تاريخي"، وكذلك أول نزال ملاكمة نسائي عالمي يقام في السعودية، وحفل موسيقي مبهر أحياه نجوم راب أمريكيون، وستمتد فعاليات الموسم إلى آذار/ مارس 2025.