نيللي كريم تعيش هذه التجربة للمرة الأولى في الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--شاركت الفنانة المصرية نيللي كريم للمرة الأولى في عروض الأزياء، وذلك من خلال "أسبوع الرياض للأزياء"، الذي تنظمه "هيئة الأزياء السعودية" خلال الفترة الممتدة ما بين 17 و21 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ونشرت نيللي صوراً لمشاركتها بالعرض عبر خاصية القصص في حسابها الرسمي على إنستغرام.

وفي صورة نشرها حساب "أسبوع الرياض للأزياء"، ظهرت النجمة المصرية بفستان أسود يحمل توقيع المصممة السعودية هنيدة صيرفي، وتزين رأسها بتاج من الورود الحمراء.



وشاركت نيللي في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "فراولة"، وكان من المقرر أن تدخل منافسات موسم دراما 2025 بمسلسل "نارين"، لكن تحدثت تقارير مؤخراً عن نية الشركة المُنتجة تأجيله، في حين لم تتضح بعد الرؤية الكاملة حول المسلسلات المصرية التي يتم تحضيرها للموسم الرمضاني المقبل.