كاتبة "بنت أبويا" ستصبح عروس قريبا.. الشاعرة منة القيعي تعلن خطوبتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الشاعرة الغنائية المصرية منة القيعى خطوبتها من الممثل المصري يوسف حشيش، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، السبت.

وأصبحت منة من أشهر الشعراء الغنائيين في مصر خلال السنوات الأخيرة، من خلال مجموعة من الأغاني التي كتبت أغانيها، وحققت نجاحات كبيرة، بأصوات نخبة من نجوم الغناء المصريين والعرب.

ومن أشهر الأغاني التي كتبتها "غلبان" لأصالة، و"سايرينا يا دنيا" و"إيه اليوم الحلو ده" و"اختياراتي مدمرة حياتي" لأحمد سعد، و"الغزالة رايقة" التي غناها الشاب محمد أسامة، والممثل كريم محمود عبد العزيز في فيلم "من أجل زيكو".

وأصبحت أغنية "بنت أبويا" التي كتبت منة كلماتها للموسم الثاني من مسلسل "موضوع عائلي"، إحدى أشهر أغنيات العروس الرائجة في مصر مؤخراً.