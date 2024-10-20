بصورتين.. هافال حمدي ولوتس مسعود يعلنان زواجهما بعيدا عن الصخب

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نشر الأحد ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الممثل السوري هافال حمدي، والكاتبة والمخرجة السورية لوتس مسعود زواجهما، السبت، من خلال صورتين شاركهما الثنائي عبر حسابيهما على إنستغرام.

وكتب هافال لعروسه تعليقًا على الصور باللغة الإنجليزية: "أنت كل يومي وغدي".



أما لوتس فكتبت لعريسها: "معاً نحوَ حياةٍ جديدة ، لحظاتٍ، ضحكاتٍ تحدياتٍ وتحولاتٍ جديدة.. معاً.. أنا وأنت.. معاً".

وهافال هو نجل الممثل السوي الرحل طلحت حمدي، أما لوتس فهي ابنة الفنان السوري غسان مسعود، وتم الإعلان عن خطوبتها بحفل ضخم أقيم في دمشق، حضره العديد من مشاهير الوسط الفني السوري، وأصدقاء العائلتين أواخر العام 2022.



