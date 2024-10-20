نانسي عجرم توجه رسالة إلى لبنان من خلال صورة مع عائلتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت نانسي عجرم، الأحد، صورة تحتضن فيها زوجها وبناتها، بينما ينظرون إلى الأفق، ويبدو أن الصورة التقطت في لبنان، بحسب موقع التقاطها الذي حددته الفنانة اللبنانية عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

وكتبت نانسي تعليقًا على الصورة باللغة الإنجليزية: "بين أحضان العائلة، نجد القوة للتغلب على الفوضى والدمار في هذه الأوقات الصعبة.. لبنان حبنا لك لا يتزعزع".

وتأتي هذه الصورة بعد موجة من الشائعات التي انتشرت مؤخراً، حول انفصال نانسي عن زوجها، والتي تجاهلتها الفنانة اللبنانية، وربما تأتي هذه الصورة رداً عليها.

وتتفاعل نانسي عجرم مع ما يجري في وطنها لبنان، من خلال ما تنشره باستمرار عبر حساباتها على مواقع التواصل.



