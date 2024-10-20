اضطر لاختصارها.. تامر حسني يعلق على التدافع في حفله الأخير بالإسكندرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق تامر حسني على ما حدث في حفله بالإسكندرية الجمعة، والذي اضطر لاختصاره، بسبب حالات التدافع والأغماء بين الجمهور، ونشر الفنان المصري صوراً من الحفل، تظهر كثافة الحضور، وقال إن "العدد كان فوق التوقعات بكتير".

وكتب تامر تعليقًا على الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، السبت: " زيارتي للإسكندرية حدث عظيم بالنسبالي بستناه كل سنه أو سنتين وخصوصاً إنه يوم تكريم للطلاب الجدد، وده يوم غرضه التشجيع العلمي لطلاب مصر، وليست حفله من باب الاحتفال بلا هدف".

وأضاف: "تشرفت بوجودي وسط أهلي حبايب قلبي الجمهور السكندري العظيم، وعارف إن العدد كان فوق التوقعات بكتير، وبالفعل كان في تدافع من بعض الناس، وواثق إنه غير مقصود.. بس يمكن عشان الحفلة دي تخطت التوقعات في حجم الحضور، وخصوصاً الإقبال ساعة الحفلة كان مفاجئ للجميع".

وبرر تامر اختصاره لمدة الحفل قائلاً: غنيت ساعة ونص حرصاً على سلامتكم.."، وختم تعليقه بالمباركة لـ "جيل الثانوية العامة"، وتوجه بالشكر لكل من تعبوا معه في هذا اليوم بحسب تعبيره، والتحية لجمهور الإسكندرية.

وكان حفل تامر حسني في الإسكندرية، قد تصدر موقع التواصل في مصر، بسبب ما شهده من حضور كثيف، ووجود حالات تدافع وإغماء بين الجمهور أربكت المنظمين، م اضطر النجم المصري لاختصار الحفل.



