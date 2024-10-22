منة شلبي وأحمد داود يشوقان الجمهور لفيلمهما الجديد "الهوى سلطان"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك الفنانان المصريان منة شلبي وأحمد داود عبر حسابيهما الرسميين على إنستغرام، الاثنين، الإعلان الترويجي لفيلمها الجديد "الهوى سلطان"، والمقرر عرضه في دور السينما المصرية والعربية مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول "سارة" و"علي"، وهما صديقين منذ الطفولة، جمعهما الكثير من المواقف والذكريات، وواجها معاً الكثير من التحديات لكن علاقتهما تأخذ شكلًا آخر على نحو مفاجئ.

والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج Sea Cinema Productions، ويشارك فيه أيضًا: سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، وممثلون كثر آخرون.

وهذه المرة الثانية التي يجتمع فيها منة شلبي وأحمد داود أمام عدسة سينمائية، حيث سبق أن شاركا معاً في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" من إخراج يسري نصرالله، سنة 2016.

وتشارك منة شلبي أيضًا ببطولة فيلمين سينمائيين مرتقبين في 2025 ؛ "فرقة الموت"، و"هيبتا: المناظرة الأخيرة".



