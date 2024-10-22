دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كعادتها، في الإعلان عن مواقفها بصراحة مما يجري في وطنها لبنان، أثارت النجمة اللبنانية إليسا تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، الإثنين، أعلنت فيها دعمها لدخول الجيش اللبناني إلى كل مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكتبت إليسا في تدوينتها: "لن يحمي لبنان والضاحية تحديداً إلا دخول الجيش اللبناني إلى كل الأحياء والمناطق فيها، ليتسلم حمايتها وحماية المؤسسات داخلها، والمواطنين الذين يريدون الجيش اللبناني فقط، ولا يريدون تنظيمات أو أحزاب أو ميليشيات تتسبب بتدمير ارضه وتشريده".

وتتفاعل إليسا باستمرار مع ما يجري في وطنها لبنان من خلال ما تنشره باستمرار، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل، ومما نشرته مؤخراً عبر حسابها الرسمي على إنستغرام قصيدة لوالدها الراحل بصوتها، علقت عليها بالقول: "ما في شي بيوصف اللي عم نمرق فيه هلأ أكتر من كلمات بيّي... قصيدته للبنان من زمان، وكأنه كتبها لليوم".

وكانت إليسا قد أحيت حفلاً بدبي، في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلنت فيه أنها قررت استئناف عملها، لكي يرى الناس من خلالها صورة بلدها "الحلوة"، وتخبرهم أنه "سيعود أحلى مما كان"، وأن المرحلة الحالية التي يمر بها وطنها "مؤقتة" بحسب تعبيرها.

وأشارت النجمة اللبنانية إلى أن عوتها لاستئناف نشاطها الفني، أتت تلبية لالتزاماتها تجاه بلدها، وفرقتها الموسيقية، وتجاه الكثير من الناس "المسؤولة عنهم"، بحسب قولها.

وختمت إليسا حديثها إلى جمهور حفلها في دبي قائلة بما معناه "الحياة ستستمر، وسنكمل.. يقولون أن الكرة الأرضية تهتز لكنها لا تقع، ولن تقع".