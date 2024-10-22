ياسمين عبدالعزيز تشوق جمهورها لمسلسلها الجديد "وتقابل حبيب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبدو أن "وتقابل حبيب"، عنوان المسلسل الذي ستدخل من خلاله ياسمين عبدالعزيز منافسات موسم دراما رمضان 2025 لم يعد مؤقتًا، وذلك بحسب ما أشارت الفنانة المصرية في تعليقها على فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي في انستغرام، الاثنين.

ونشرت ياسمين مقطع فيديو للقطات تجمعها بالفنان المصري كريم فهمي، من مسلسل "ونحب تاني ليه" في موسم دراما رمضان 2020، وعلقت عليه بالقول: "وتقابل حبيب.. رمضان بإذن الله"، ما يعني أنه قد تم اعتماد اسم المسلسل رسميًا، بعد أن كان عنوانًا مؤقتًا.

وتجدد ياسمين الشراكة في مسلسل "وتقابل حبيب"، مع كريم فهمي، والكاتب عمرو محمود ياسين، تحت إدارة المخرج محد الخبيري، ومن المقرر أن تضم قائمة الممثلين المشاركين في المسلسل الفنانتين إيمان السيد وبدرية طلبة.

وكانت ياسمين قد أعلنت رسميًا في يونيو/حزيران الماضي عن مشاركتها في موسم دراما رمضان 2025، من خلال صورة نشرتها عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل، جمعتها بالمُنتج المعروف تامر مرسي، والمنتج الفني الراحل حسام شوقي.



