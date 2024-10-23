دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كرمت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، الفنان أكرم حسني عن دوره في مسلسل "بابا جه" الذي تم عرضه في موسم دراما مضان 2024، وذلك ضمن احتفالية مبادرة "الأب القدوة" التي تنظمها الوزارة للعام الثاني على التوالي، بالتعاون مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع.

وشارك أكرم حسني عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، الثلاثاء، صوراً لتكريمه متوجهاً بالشكر لمايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر على تكريمه في احتفالية "الأب قدوة".

وأشادت الوزيرة خلال كلمتها في الاحتفالية، بـ "مسلسل (بابا جه) ودور الفنان أكرم حسنى، مؤكدة أن نجاح هذا العمل يأتي بتميزه في أنه ألقى الضوء على اقتصاد الرعاية وتناول دور الأب والأم لبناء الأسرة"، حسبما جاء في نص الكلمة التي نشرتها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وحقق مسلسل "بابا جه" نجاحاً كبيرًا على المستويين النقدي والجماهيري، بعد عرضه في موسم دراما رمضان 2024، وسلط الضوء من زاوية جديدة تمامًا على دور الأب في حياة أبنائه، من خلال تناول علاقة إشكالية بين أب فقد عمله بسبب تداعيات أزمة كورونا، وابنته.

وعثر الأب في المسلسل على عملٍ جديد بالصدفة، كأب "يمكن استئجاره" ليحل مكان الآباء الحقيقين لأبناء يواجهون مشكلات بسبب غياب آبائهم، أو انشغالهم عنهم، وفي ظل انشغاله بعمله الجديد يفاجئ بحقيقة كونه مقصرًا تجاه ابنته.

ومن المقرر أن يخوض الفنان أكرم حسني منافسات موسم دراما رمضان 2025، بمسلسل يحمل مبدئيًَا عنوان "الكابتن".