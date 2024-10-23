دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، تفاعلا بعد تدوينة عن حذائه الذي ارتداه خلال مقابلة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وسط تكهنات حول سعره، وذلك خلال الزيارة التي قام بها الشيخ محمد إلى موسكو.

وذكرت الصفحة التي تقدم نفسها على أنها صفحة تدار من قبل صحفيين يغطون شؤون الكرملين وتحمل اسم " Kremlinpool RIA" أن حذاء الرئيس الإماراتي يكلف 11 ألف روبلا (نحو 115 دولارا أو 420 درهما إماراتيا).

ولفت نشطاء بتعليقاتهم على مقطع الفيديو هذا إلى التواضع وعدم تكلف الشيخ محمد بن زايد بارتداء ملابس وأحذية باهظة الثمن.

وفي سياق متصل أبرز نشطاء ما قاله طلاب باللغة العربية ترحيبا بالشيخ محمد بن زايد خلال افتتاح مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك للتعليم " في مدرسة بريماكوف الدولية في العاصمة موسكو وترحيب أحد الطلاب باللغة العربية للرئيس الإماراتي.