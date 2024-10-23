دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين وبصورة واسعة مقاطع فيديو وصور من الاستقبال الحافل الذي أجراه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بالرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد في موسكو.

وفي الوقت الذي أبرز فيه نشطاء ما قاله بوتين لمحمد بن زايد خلال الاستقبال أبرز نشطاء آخرون افتتاح الرئيسين مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك للتعليم " في مدرسة بريماكوف الدولية في العاصمة موسكو وترحيب أحد الطلاب باللغة العربية بالشيخ محمد بن زايد.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن الشيخ محمد وبوتين استمعا خلال الجولة في أحد فصول المركز إلى "عدد من الطلبة الذين تحدثوا باللغة العربية حول أهمية الدراسة في المركز ضمن مدرسة بريماكوف وما تقدمه من فرصة تعليمية نوعية وفق أعلى المعايير العالمية".

ولفت تقرير الوكالة إلى أنه "وضعت في مرافق المدرسة لوحات تحمل أقوالاً مأثورة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.. وأخرى لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين حول التعليم والمستقبل وبناء الأجيال".