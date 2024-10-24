عمرو يوسف ومي عزالدين يفتتحان العروض المسرحية المصرية بموسم الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إعلانًا ترويجياً لعرض مسرحي مصري بعنوان "قلبي وأشباحه"، سيفتتح العروض المسرحية المصرية في موسم الرياض الخامس، أواخر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

"قلبي وأشباحه" من تأليف طه زغلول، ونور مهران، وأحمد عبد العزيز، وإخراج محمد حمدي، وبطولة عمرو يوسف، ومي عز الدين.

ويشارك في العرض المسرحي الكوميدي المصري، الفنانون: إيمان السيد، وحمدي الميرغني، وحاتم صلاح، وسليمان عيد، وممثلون كثر آخرون.

وكان الفنانان حسن البلام وداود حسين قد افتتحا العروض المسرحية في النسخة الخامسة من موسم الرياض، بمسرحية "طالبين القرب".

ومن المقرر أن يقدم موسم الرياض الخامس، عروضًا مسرحية سيعلن عنها تباعاً، وأبطالها نخبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، من بينهم: إسعاد يونس، وأحمد حلمي، وأحمد عز، وكريم عبد العزيز، ومحمد هنيدي.