محمد رمضان يستعيد ذكرياته مع عمر الشريف بعد زيارة لعائلته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الفنان المصري محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، الأربعاء، مجموعة صور من زيارته لعائلة عمر الشريف، تضمنت صوراً لبعض مقتنياته، واستعاد من خلال الصور ذكرياته مع النجم المصري الراحل.

وكانت من بين الصور التي نشرها رمضان، صورة لشهادة تقدير عن دور عمر الشريف في فيلم "لورنس العرب" وهو أول الأدوار السينمائية التي شق من خلاها الفنان الراحل طريقه إلى العالمية.

وتضمنت الصور أيضاً جائزة أفضل ممثل التي حازها النجم العالمي الراحل عن دوره في فيلمه الشهير "دكتور جيفاغو". وعلق رمضان على الصور باللغة الإنجليزية، فيما معناه: " تراث الأساطير.. أتشرف بتواجدي مع عائلة عمر الشريف".



وأضاف رمضان إلى مجموعة الصور التي نشرها بمناسبة زيارته لعائلة عمر الشريف، صوراً جمعته بالفنان الراحل، ومقطعي فيديو من لقاء تلفزيوني، أشاد فيهما الشريف برمضان، وموهبته، واعتبره "ابنه كممثل"، وقال إنه "سيأخذ مكانه" بعد رحيله.

وبكى محمد رمضان -الذي كان في بداياته وقتها- تأثراً حينما تحدث النجم الراحل عنه خلال اللقاء، بعد تجربة العمل معه في مشاهد معدودة من مسلسل "حنان وحنين" الذي عرضه في عام 2007، وقال الشريف عن تلك التجربة: "كأني قابلت واحد حيكون أحسن ممثل في مصر".