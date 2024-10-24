أحمد الفيشاوي ينشر صورا جديدة مع ابنه.. وتفاعل على الشبه بينهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الفنان المصري أحمد الفيشاوي عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، الأربعاء، صوراً جديدة مع ابنه "تيتوس"، برز من خلالها التشابه الكبير في الملامح الشكلية بينهما، بحسب ما أشارت تعليقات المتابعين.

وكتب أحمد تعليقًا على الصور باللغة الإنجليزية، فيما معناه: "دمي، وصديقي الجميل، وسيدي الطيب".

وتفاعل متابعو أحمد مع الصور، وأكثر ما ركزوا عليه، التشابه الكبير بين الأب وابنه، وعلقت الفنانة سلمى أبوضيف قائلة: "إنه نسخة منك.. ماشاء الله".

وأشار أحد المتابعين إلى شبه الحفيد بجدته الفنانة سمية الألفي، إلى جانب شبهه بأبيه أحمد، وقال عن ذلك: " فيشاوي وسمية اتضربوا في خلاط".

وينشر الفيشاوي، بكثافة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام صوراً ومقاطع فيديو، يعبر فيها عن السعادة بالأوقات الممتعة التي يقضيها مع ابنه.

وعلى الصعيد الفني، يستعد الفنان المصري لتصوير مسلسل من تأليف جوزيف فوزي، يستوحي أحداثه من القضية التي هزت الرأي العام في مصر مؤخراً، والمعروفة إعلاميًا بقضية "سفاح التجمع".



ويعيد هذا المسلسل أحمد الفيشاوي إلى الدراما بعد 11 عامًا على مشاركته في مسلسل "بدون ذكر أسماء"، من تأليف الكاتب المصري الراحل وحيد حامد، وإخراج تامر محسن.



