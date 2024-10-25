وطني "ينزف".. ميريام فارس تطلق نداء استغاثة لمساعدة أطفال لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توجهت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بالتعاون مع منظمة "اليونيسيف" بنداء استغاثة عبر إنستغرام، الخميس، حثت فيها على "التكاتف" والتبرع للمنظمة التابعة للأمم المتحدة من أجل دعم أنشتطها في مساعدة أطفال لبنان.

ووجهت ميريام بندائها في رسالة فيديو باللغة الإنجليزية، وقالت فيما معناه: "وطني الحبيب لبنان الذي فيه ولدت وعشت كل حياتي، البلد الذي فيه ولد أطفالي ويترعرعون، البلد الذي أتمنى أن أعيش فيه لبقية حياتي.. ينزف".

ووصفت الوضع الإنساني الحالي في لبنان قائلة: "آلاف العائلات تبحث عن الأمان. الأمهات يبكين أطفالهن، وعائلات كثيرة اليوم تكافح لتأمين أبسط احتياجاتها. ومع تفاقم الأزمة، القصص والصور تمزق القلوب. وكأم وكإنسانة، سلامة كل طفل تعني لي الكثير. اليوم أطفال لبنان بحاجة إلى مساعدتنا جميعاً".

وحثت على التبرع لدعم أنشطة منظمة "اليونيسيف" في مساعدة أطفال لبنان بالقول: "أدعو كل شخص منا يستطيع المساعدة أن يتكاتف معنا ويتبرع لليونيسيف، التي تعمل في الميدان وتساعد العائلات النازحة، من خلال توفير المياه، والإمدادات الطبية، والكثير من المساعدات الإنسانية التي تنقذ الأرواح".

وختمت ميريام نداءها قائلة: "كل خطوة، مهما كانت صغيرة، يمكنها أن تغير حياة العديد من الأطفال والعائلات المحتاجة. في هذه الأوقات، لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي، معاً أقوى".



