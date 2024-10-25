وصفها بـ"ملاكه الحارس".. راغب علامة يودع شقيقته الكبرى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نعى الفنان اللبناني راغب علامة شقيقته الكبرى التي وصفها بملاكه الحارس، في تدوينةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وكتب راغب في وداع شقيقته: "لم تكن تأخذ قراراً في حياتها قبل أن تسألني ! يا خيي شو رأيك ؟ كانت صديقتي وابنتي وأمي وملاكي الحارس.. اليوم اخذت قرارها من دون السؤال وغادرت هذه الحياة وأنا بعيد عنها إثر أزمة قلبية حادة ! من دون حتى أن أودعها في هذه الظروف الصعبة".

ونعاها بكلماتٍ مؤثرة، قائلاً: "شقيقتي الكبرى الحاجة صبيحة هذه الطاهرة الحنونة رحلت الى جنة الخلد لكي تلتحق بوالدي ووالدتي وهي مشتاقة للقائهما.. رحمهما الله".

وسارع العديد من الفنانين والإعلاميين اللبنانيين لمواساة راغب وتقديم العزاء له، من خلال التعليقات على تدوينته.