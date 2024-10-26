دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الملحن المصري أحمد طارق يحيى صورة جمعته بالمطرب أحمد سعد، الجمعة، في أول ظهور له بعد خضوعه لجراحة في الفك وُصفت بالعاجلة.

وعلّق يحيى على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي في إنستغرام: "ألف حمد الله على سلامتك يا حبيبي. وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول".

وبدا أحمد مبتسمًا في الصورة التي التقطت على متن طائرة، وأعاد نشرها عبر خاصية القصص في حسابه الرسمي على إنستغرام، وكتب: "في حاجات بتحصل في العمر مرة وحدة اسمها أحمد طارق يحيى.. صاحبي وأخويا".

وكان أحمد سعد قد اعتذر بشكل مفاجئ مؤخرًا عن عدم المشاركة بمهرجان الموسيقى العربية في مصر، بسبب ظرف صحى طارئ.

وقتها، ذكر موقع بوابة صحيفة الأهرام الحكومية أن "الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد سعد كشفت عن معاناته من تآكل في عظام الفك العلوي وهبوط مستوى الجيوب الأنفية، مما يجعله يخضع لعملية جراحية عاجلة، تستلزم راحة ما يقرب من 14 يومًا".



