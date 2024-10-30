دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شاركت المطربة لطيفة التونسية توضيحاً من الشاعر المصري جمال بخيت عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل، فيما بدا رداً منها على الانتقادات التي طالتها في مصر بسبب أداء أغنية "المصري" بكلمات جديدة تحت عنوان "العربي" في حفل تتويج أبطال "تحدي القراءة" بموسمه الثامن في دبي موخراً.

ومما جاء في توضيح الشاعر جمال بخيت الذي نشرت لطيفة صورة منه: " كتبت هذا العمل وأنا أتوقع الهجوم كما أتوقع الإنصاف.. وأكثر من هذا لقد قررت مقدمًا ألا أرد على أي نقد قد يوجه للعمل".

وقال بخيت إن ما يدعوه لكتابة هذا التوضيح: "هو تحمل المسؤولية.. فقد اعتقد البعض أن الفنانة لطيفة جاءت بشاعر آخر لكتابة الكلمات الجديدة، وهذا مستحيل قانونًا إلا بموافقة الشاعر والملحن الأصليين. وانبرت بعض الأقلام بهجوم مسيء على الفنانة الكبيرة بدون وجه حق".

وأضاف: "لقد وافق الملحن عمر خيرت على كلمات النص الجديد، ووافقت لطيفة على غنائها، ولكني المسؤول الأول والأخير عن هذا النص".

وختم جمال بخيت توضيحه بالقول: "الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.. بشرط أن نحفظ الاحترام لكل صاحب رأي".

وكان الشاعر المصري قد شرح بشكل مُفصّل ما دفعه لكتابة كلمات جديدة على أغنية "المصري" لأدائها في حفل تتويج أبطال "تحدي القراءة"، ويمكن اختصارها بأنه حينما طلب منه كتابة أغنية للحفل من تلحين عمر خيرت، أخبره المؤلف الموسيقي المصري بأنه أجرى عملية جراحية مؤخراً، كما أن ارتباطاته الفنية لا تترك له وقتًا لـ "تحمل مسؤولية إنجاز عمل فني جديد" بحسب ما قال بخيت.

وأوضح أن المسؤول عن تنظيم الحفل عاد له باقتراح "كتابة كلمات جديدة على نفس أغنية (المصري)" التي استخدمها المخرج المصري الراحل يوسف شاهين في فيلم "سكوت حنصور" عام 2001، من كلمات جمال بخيت، وألحان وتوزيع عمر خيرت، وغناء الفنانة لطيفة التي كانت بطلة الفيلم، "وقد كان.." بحسب توضيح الشاعر المصري.



وشاركت لطيفة التوضيح عبر حساباتها الرسمية علي مواقع التواصل، إلى جانب صورة لرد المخرج المصري خالد يوسف على اعتراض الناقدة المصرية ماجدة خير الله، وكتبت المطربة التونسية تعليقًا على ذلك توجهت من خلاله بالشكر للمخرج والشاعر المصريين.

ووصفت لطيفة المخرج خالد يوسف بـ "شريك النجاح العظيم"، وتوجهت للشاعر جمال بخيت بالقول: "شكرًا على كلامك المنصف أنا اللي أتشرف دائماً اني انجح معاك، لأنك شريف، وفنان مبدع، وصاحب كلمات من أجمل وأعمق الكلمات اللي غنيتها في حياتي".

وكانت لطيفة التونسية قد واجهت حملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل في مصر، بسبب أدائها لأغنية "المصري" التي يعتبرها البعض "أيقونية" بكلمات جديدة في حفل تتويج أبطال "تحدي القراءة" الذي أقيم في دبي مؤخرًا.