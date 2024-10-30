(CNN)-- تُستخدم التكنولوجيا الرقمية للسماح للممثلين توم هانكس وروبن رايت بالظهور أصغر سنا في فيلمهما الجديد "Here"، لكن هانكس قال إنه ليس لديه مشكلة مع الشيخوخة.

وتحدث الممثل، البالغ من العمر 68 عامًا، إلى مجلة "People" مؤخرًا قبل العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان AFI في لوس أنجلوس، قائلاً "من الجيد أن تبدو شابًا مرة أخرى.. وليس من الرائع أيضًا أن تكون شابًا مرة أخرى".

ويجمع فيلم "Here" بين "هانكس" و"رايت" اللذين شاركا في بطولة الفيلم الناجح "Forrest Gump" عام 1994.

ويظهر الثنائي في أعمار مختلفة في الفيلم الجديد، الذي وصفه هانكس بأنه "غريب الأطوار".

وقال هانكس: "كان هذا بمثابة جانب غريب من جوانب الأمر، لأنه يمكنك فعل ذلك باستخدام الماكياج العادي إذا كنت تريد القيام بذلك.. ولكن نظرًا لأن لدينا هذا الكمبيوتر الآخر فائق السرعة فلا يتعين علينا انتظار عملية ما بعد الإنتاج لنرى أنفسنا كشباب".

وبينما كان هانكس يستمتع برؤية نفسه أصغر سنًا، قال إن هناك تحديات أيضًا.

وأوضح أن الجزء الأكثر صعوبة في الفيلم: "كان جسديًا وروحيًا وعاطفيًا على حدٍ سواء هو عندما يدخل ريتشارد ومارغريت مرحلة الشيخوخة، حينما لم تعد قادرًا على النهوض من الأريكة، وأنت لم تصل بعد إلى مكان تتباطأ فيه الحياة تمامًا".

وأكد أنه يفضل أن يكون في نفس مرحلته العمرية الحالية.