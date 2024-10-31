بعد الجدل والنجاح.. مسلسل "الحشاشين" يعود للشاشة من خلال فيلم وثائقي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت "المتحدة للخدمات الإعلامية" عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل، الخميس، عن إنتاج فيلم وثائقي عن "رحلة صناعة" مسلسل "الحشاشين" الذي أثار الجدل، وحقق نجاحًا كبيرًا على المستويين النقدي والجماهيري في موسم دراما رمضان 2024.

وبحسب "المتحدة" : "يستعرض الفيلم كافة الجوانب الفنية للعمل ومراحل صناعة وإنتاج أحد أضخم الأعمال الدرامية الهامة للشركة".

والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز الذي جسد شخصية "حسن الصباح" في العمل.

ويروى المسلسل في إطار تاريخي حكاية تأسيس "حسن بن الصباح" لفرقة عرُِفت لاحقاً باسم "الحشاشين" قامت بسلسلةٍ من الاغتيالات الدموية في القرن الـ 11 الميلادي.

وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على المستويين النقدي والجماهيري، رغم الانتقادات التي طالت صناعه مع بداية عرضه، ومنها استخدام اللهجة العامية لسرد الأحداث على لسان الشخصيات بدلاً من الفصحى.

بالإضافة إلى ما قيل وقتها عن "عدم الدقة في السرد التاريخي"، والتساؤل عن سبب اختيار شخصية "حسن الصباح" الإشكالية لتقديم مسلسل عنها، ورد مخرج المسلسل على تلك الانتقادات، بما في ذلك اتهامه بنسخ مشهد كامل من فيلم "المسيح" من سبعينيات القرن الماضي، وتقديمه في الحلقة الثالثة.

وأعرب المخرج بيتر ميمي عن سعادته لكون مسلسل "الحشاشين" دفع الناس للقراءة والسؤال عن تلك الفترة.