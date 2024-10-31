رغم حزنه لوفاة شقيقه.. حسين فهمي يواصل التحضيرات للقاهرة السينمائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يواصل الفنان حسين فهمي التحضيرات لانطلاقة الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، رغم حزنه لوفاة شقيقه.

ومن المقرر أن يترأس المؤتمر الصحافي للإعلان عن فعاليات المهرجان في ذات اليوم الذي سيستقبل فيه المعزين بوفاة أخيه الفنان الراحل مصطفى فهمي.

وأعلن عن استقبال المعزين بوفاة شقيقه الأحد 3 تشرين الثاني/ نوفمبر في مسجد "عمر مكرم" في العاصمة المصرية، كما سيتم الإعلان عن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في مؤتمر صحافي ظهر اليوم ذاته.

وفارق الفنان المصري مصطفى فهمي الحياة في 30 تشرين الأول/ أكتوبر، عن عمر 82 عامًا رغم محاولة إنقاذه ونقله إلى المستشفى، بعد تدهور حالته الصحية بشكلٍ مفاجئ بسب تداعيات عملية جراحية دقيقة في المخ أجريت له في آب/ أغسطس الماضي، وذلك بحسب ما نشر موقع "بوابة الأهرام" المصري.

وتم تشييع جثمان الفنان الراحل إلي مثواه الأخير في يوم وفاته.