حنان ترك تترك رسالة على باب منزلها في أمريكا للمحتفلين بالهالوين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، الخميس، مقطع فيديو لرسائل تركتها على باب منزلها في أمريكا، وجهتها للمحتفلين من جيرانها بعيد الهالوين.

وكتبت حنان تعليقًا على الفيديو: "أنا آسفة للغاية، لكننا لا نحتفل بعيد الهالوين. ومع ذلك، بما أنكم أتيتم وأضأتم عتبة بابي، سأفتح منزلي خصيصًا لكم غدًا، الجمعة، من الساعة 5 إلى 7 مساءً، مع (الوافل) محلي الصنع وحلوى الشوكولاتة".

وأضافت حنان مرحبة بالزوار: "زيارتكم تعني الكثير بالنسبة لي حقًا، وبينما لا أستطيع تقديم أي حلويات للهالوين اليوم، فأنا متحمسة لمشاركة شيء مميز معكم غدًا. أتمنى لكم فصل خريف رائع".

وتشارك حنان متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، بين فترة وأخرى صوراً بعض صور يومياتها، وأولادها، وغالبًا ما ترفقها بتعليقات عن الإيمان والتأمل.

وأعلنت حنان ترك اعتزال الفن في 2012، بعد 6 سنوات تقريبًا من ارتدائها الحجاب وتبنيها توجهًا دينياً محافظا، لعبت خلالها بطولة العديد من الأعمال التلفزيونية كممثلة محجبة.

وكانت حنان من أبرز نجمات جيلها خلال مسيرتها الفنية الممتدة منذ مطلع التسعينيات، والتي بدأتها كراقصة بالية، ثم دخلت مجال التمثيل، ولا تزال تحتفظ بعلاقة طيبة مع العديد من النجمات المصريات اللواتي تطرقن لتجاربهن معها في إطلالاتهن الإعلامية أكثر من مرة.



