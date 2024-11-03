دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الفنانة المصرية المعتزلة، حنان ترك، مقطع فيديو جديد وما قامت به بعد رسالة اعتذرت فيها لجيرانها المحتفلين بالهالوين قائلة: "أنا آسفة للغاية، لكننا لا نحتفل بعيد الهالوين. ومع ذلك، بما أنكم أتيتم وأضأتم عتبة بابي، سأفتح منزلي خصيصًا لكم غدًا"، مثيرة تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

مقطع الفيديو الجديد نشرته حنان ترك على صفحتها بمنصة انستغرام قائلة: "سعيدة جدًا بصنع كل شيء يدويًا اليوم، الشوكولاتة والفطائر والقهوة العربية، وكنت أكثر سعادة عندما رأيت أن الجميع استمتعوا بها، وخاصة القهوة العربية، التي لم يجربها الكثيرون من قبل".

وتابعت: "أنا سعيد حقًا أن الجميع جاءوا وقبلوا دعوتي. أشكركم جميعًا كثيرًا على تفهمكم موقفي ومشاركة هذه اللحظة معي. أشكر الله الذي ألهمني بهذه الفكرة وساعدني في تحقيقها، الحمد لله".

وأعلنت حنان ترك اعتزال الفن في 2012، بعد 6 سنوات تقريبًا من ارتدائها الحجاب وتبنيها توجهًا دينياً محافظا، لعبت خلالها بطولة العديد من الأعمال التلفزيونية كممثلة محجبة.

وكانت حنان من أبرز نجمات جيلها خلال مسيرتها الفنية الممتدة منذ مطلع التسعينيات، والتي بدأتها كراقصة بالية، ثم دخلت مجال التمثيل، ولا تزال تحتفظ بعلاقة طيبة مع العديد من النجمات المصريات اللواتي تطرقن لتجاربهن معها في إطلالاتهن الإعلامية أكثر من مرة.