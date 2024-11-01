جنيفر لوبيز تغالب دموعها خلال مشاركتها في تجمع انتخابي داعم لهاريس

(CNN)-- قالت جنيفر لوبيز، خلال مشاركتها في حملة كامالا هاريس الانتخابية، الخميس في نيفادا، إن حملة دونالد ترامب أساءت لـ"كل لاتيني في هذا البلد"، في إشارة لسخرية أحد الممثلين الكوميديين من بورتوريكو، في تجمع انتخابي لترامب مؤخراً.

وجاءت تعليقات نجمة البوب والممثلة في تجمع هاريس الانتخابي في لاس فيغاس مع استمرار صدى الغضب بسبب وصف ممثل كوميدي مؤيد لترامب جزيرة بورتوريكو الأمريكية - حيث ولد والدا لوبيز - بأنها "جزيرة عائمة من القمامة".

وقالت لوبيز عن ترامب: "ذكرنا من هو حقًا وكيف يشعر حقًا.. لم يكن البورتوريكيون وحدهم هم الذين شعروا بالإهانة في ذلك اليوم، حسنًا؟ بل كل لاتيني في هذا البلد، وكل الإنسانية وأي شخص يتمتع بشخصية لائقة".

وواصلت لوبيز القول: "هذا بلدنا أيضًا"، وغالبت دموعها في لحظة ما قائلة: "يجب أن نكون عاطفيين. يجب أن نكون مستاءين. يجب أن نكون خائفين وغاضبين.. آلامنا مهمة.. نحن مهمون.. صوتك وتصويتك مهم".

وقالت هاريس إن ترامب "يدور حول الكراهية والانقسام". وإذا تم انتخابه مرة أخرى، فإنه سيعيد السياسة التي أدت إلى فصل العائلات المهاجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وأشارت لوبيز مرارًا وتكرارًا إلى أن هاريس "تفهم الأمر"، وقالت إنها تفهم ما يعنيه أن تسعى العائلات المهاجرة إلى تحقيق الحلم الأمريكي، لأن والديها كانا مهاجرين أيضًا.

وجاءت وقفة هاريس في لاس فيغاس مع لوبيز خلال جولة في ساحات المنافسة الغربية المتنازع عليها بشدة في أريزونا ونيفادا، حيث أظهرت استطلاعات الرأي التي نشرتها شبكة CNN في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن المرشحين متقاربين للغاية في السباق الرئاسي مع عدم وجود مرشح متقدم بشكل واضح.

واستعانت هاريس بقائمة متزايدة من المشاهير والموسيقيين الذين يتمتعون بمتابعة ضخمة على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة للسباق، حيث تسعى حملتها إلى جذب الناخبين الرئيسيين – بما في ذلك الناخبين من ذوي البشرة السمراء في جورجيا، واللاتينيين في الغرب.

لكن الدعم الأكثر تأثيرا قد يأتي من نجوم بورتوريكو مثل جنيفير لوبيز، الذين أصبحوا أقوى صوتا منذ تجمع ترامب في ماديسون سكوير غاردن. كما انتقد مشاهير آخرون من بورتوريكو ترامب في الأيام الأخيرة.

وشارك باد باني، أحد أكبر نجوم الموسيقى اللاتينية في العالم، منصة هاريس الخاصة ببورتوريكو على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً. وسحب نجم الريجايتون نيكي جام، الذي سبق أن شارك في تجمع انتخابي لترامب، تأييده للرئيس السابق قائلا: "يجب احترام بورتوريكو".

وسعى ترامب منذ فترة طويلة إلى تحقيق نجاحات مع الرجال من ذوي البشرة السمراء واللاتينيين. وفي ولاية بنسلفانيا المتأرجحة، على وجه الخصوص، فإن جزءًا كبيرًا من السكان اللاتينيين الذين يتزايد عددهم بسرعة هم من أصول بورتوريكو.

وأطلقت حملة هاريس مؤخراً إعلانًا باللغة الإسبانية، يهدف إلى الوصول إلى الناخبين اللاتينيين، ويسلط الضوء على تصريحات الممثل الكوميدي توني هينشكليف في تجمع ترامب الانتخابي.

ويقول راوي الإعلان باللغة الإسبانية: "بورتوريكو جزيرة العلماء والشعراء والمعلمين والنجوم والأبطال.. نحن لسنا قمامة، نحن أكثر".

وسعت حملة ترامب إلى النأي بنفسها عن هينشكليف، حيث قالت دانييل ألفاريز المتحدثة باسم الحملة، في بيان بعد التجمع: "هذه النكتة لا تعكس آراء الرئيس ترامب أو الحملة".



