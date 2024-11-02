دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اختتم مهرجان "الجونة" السينمائي فعاليات دورته السابعة، الجمعة، بتوجيه التحية لذكرى الفنانين المصريين الراحلين حسن يوسف ومصطفى فهمي، والإعلان عن الأفلام الفائرة بجوائز المهرجان.

وتحدث الفنانان المصريان سلوى محمد علي وسيد رجب عن إرث زميليهما الراحلين بكلماتٍ مؤثرة، وطلبا من الحضور في حفل ختام المهرجان الوقوف دقيقة حداد على رحيلهما.

وغنت الفنانة الفلسطينية نويل خرمان ميدلي من أغاني الفنانين المصريين الراحلين ليلى مراد وعبدالحليم حافظ والفنانة اللبنانية فيروز.

وقدمت ماريان خوري المدير الفني للمهرجان المقام في مصر جائزة "الإنجاز الإبداعي" اللبنانيين جوانا حاجي توما وخليل جريج "تقديراً لإسهاماتهما الاستثنائية في الفن المعاصر والسينما".

وتم الإعلان في حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان الجونة عن الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان، وتوزعت على النحو التالي:

نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي: فيلم "أثر الأشباح" للمخرج جوناثان ميلي.

نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي: فيلم "المملكة" من إخراج جوليان كولونا.

نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي: فيلم "الفتيات يبقين فتيات" من إخراج شوتشي تالاتي.

نجمة الجونة لأفضل ممثلة: الممثلة لورا ويسمار عن دورها في فيلم "السلام عليكِ يا ماريا" من إخراج مار كول.

نجمة الجونة لأفضل ممثل: الممثل آدم بيسا عن فيلم "أثر الأشباح" من إخراج جوناثان ميلي.

نجمة الجونة لأفضل فيلم روائي عربي: فاز بها مناصفة فيلم "شكراً لأنك تحلم معنا!" من إخراج ليلى عباس، وفيلم "ماء عين" من إخراج مريم جعبر.

نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي: فيلم "نحن في الداخل" من إخراج فرح قاسم.



نجمة الجونة لأفضل فيلم وثائقي عربي: فاز بها مناصفة فيلم "رفعت عيني للسما" للمخرجين ندى رياض وأيمن الأمير، وفيلم "ذاكرتي مليئة بالأشباح" للمخرج أنس الزواهري.

نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم قصير: فيلم "ما بعد" من إخراج مها حاج.

نجمة الجونة الفضية لأفضل فيلم قصير: فاز بها مناصفة فيلم "كيف استعدنا والدتنا" من إخراج جونكالو وادينغتون، و "برتقالة من يافا"، من إخراج محمد المُغنّي.

نجمة الجونة البرونزية لأفضل فيلم قصير: فيلم "مد وجزر" من إخراج ناي طبَّارة.

نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير: فيلم "أمانة البحر" من إخراج هند سهيل.

وحصل فيلما "فجر كل يوم" لأمير يوسف و" بلا صوت " لصامويل باتي على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة.

نجمة الجونة الخضراء: فيلم "الصراع لأجل لايكيبيا" من إخراج دافني ماتزياراكي وبيتر موريمي.

جائزة سينما من أجل الإنسانية: الفيلم اللبناني "مشقلب" من إخراج لوسيان بورجيلي، بان فقيه، وسام شرف، وأريج محمود.