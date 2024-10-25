انطلاق دورة جديدة لمهرجان الجونة السينمائي.. واستبدال فيلم الافتتاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- افتتح مهرجان الجونة السينمائي دورته السابعة، الخميس، بفقراتٍ تحتفي بتاريخ السينما المصرية وتأثيرها، وتكريم للفنان محمود حميدة، وتحية لأرواح الراحلين من نجوم وصناع الفن المصريين في 2024، وتمتد فعاليات المهرجان إلى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ونوه مؤسس المهرجان رجل الأعمال نجيب ساويرس، خلال كلمة باللغة الإنجليزية توجه بها إلى ضيوف المهرجان الأجانب، إلى "معاناة الشعوب في غزة، ولبنان، والسودان، وأوكرانيا"، ودعا إلى "إنهاء الحروب"، مؤكدا أن ثقافة بلاده مصر"ثقافة سلام".

وركز حفل الافتتاح الذي قدمته الفنانة بسمة والفنان صدقي صخر على تاريخ السينما المصرية، وتأثيرها، من خلال فقرة قدمها مقدم برنامج "الدحيح" أحمد غندور في بداية الحفل، و"ميدلي" من أشهر أغاني الأفلام المصرية، أداها الفنانون: محمد الشرنوبي، وهنا يسري، ونوران أبو طالب، واختتم بفيلم قصير بعنوان "أصل الحكاية".

وكرم المهرجان الفنان المصري محمود حميدة، بجائزة "الإنجاز الإبداعي"، وقدمتها له المخرجة إيناس الدغيدي، وفي كلمته بمناسبة تكريمه، كشف حميدة عن حلمٍ لم يستطع تحقيقه، وهو بناء مدينة تقام عليها المهرجانات في مصر، بمرسى علم.

وقال إنّ الأخوين نجيب وسميح ساويرس أنجزا ما كان يحلم بتحقيقه من خلال مدينة الجونة، ومهرجانها السينمائي الذي تمنى له الاستمرار والنجاح.

ووجه مهرجان الجونة في حفل افتتاح دورته السابعة، التحية لأرواح عدد من نجوم وصناع الفن في مصر، والذين رحلوا عن عالمنا في 2024، وهم الفنانون صلاح السعدني، وشيرين سيف النصر، وناهد رشدي، وجميل برسوم، وأحمد فرحات، والملحن الراحل حلمي بكر، ومدير التصوير ضياء جاويش، والمنتجون حسام شوقي، فتحي إسماعيل، محمود كمال، وتامر فتحي الذين فارقوا الحياة في حادث أليم، مطلع أغسطس/ آب الماضي.

وأشارت المديرة الفنية للمهرجان ماريان خوري في كلمتها إلى ما واجهه مهرجان الجونة من أزمات "حتى اللحظات الأخيرة" التي سبقت حفل الافتتاح، لكنها لم تتطرق إلى "أزمة فيلم الافتتاح"، التي تناولتها العديد من وسائل الإعلام المصرية.

وكان من المقرر أن يعرض في افتتاح المهرجان هذا العام، فيلم "آخر المعجزات" للمخرج عبدالوهاب شوقي، والمأخوذ عن قصة للأديب المصري الراحل نجيب محفوظ.

لكن الرقابة على المصنفات الفنية سحبت تراخيص عرض الفيلم بشكل مفاجئ، رغم إجازة عرضه سابقا، وقبل ساعات من انطلاق مهرجان الجونة، بحسب ما ذكرت عدة وسائل إعلام مصرية، وهذا ما ذكره أيضا الناقد المصري طارق الشناوي في تدوينةٍ نشرها عبر صفحته على فيسبوك.

واستبدلته إدارة المهرجان بالفيلم الكرواتي القصير "الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتا"، الحائز على "السعفة الذهبية" من مهرجان كان السينمائي2024 ، وأعلنت عن تعديل عرض فيلم الافتتاح في بيان رسمي مقتضب، دون إيضاح الأسباب.