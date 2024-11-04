دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الفنان المصري تامر حسني عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، مقطع فيديو من حفله الأخير في مصر، والذي افتتحه بإطلالة على الجمهور من فوق منصة معلقة ارتفعت تدريجياً قبل أن تميل بزاوية حادة، بينما كان يواصل الغناء بثبات انفعالي واضح وسط دهشة الحضور.

وعلق تامر على الفيديو بطرافته المعهودة قائلاً: "الحقيقه أنا عملت دخلة أول مرة أعملها، و بجد أنا مش عارف دخلت كدة إزاي، وإزاي قلبي طاوعني أعمل الدخلة دي. لا و بغني و رايق أوي وبشارك الجمهور الغُنا".

وأضاف: "بس أنا دايماً بقول الحب اللي بشوفه منكم يستاهل كل المجهود الكبير اللي بعمله عشانكم و أكتر … كل الشكر ليكم حبايب قلبي".

وتوجه الفنان المصري بالشكر لمتعهد الحفلات ياسر حريري الذي وصفه بـ"عبقري التنظيم" في مصر.