هذا ما وعد به تركي آل الشيخ بعد إطلاق استوديوهات "الحصن" في الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن سعادته بإطلاق استوديوهات "الحصن" في الرياض مؤخراً، ووصف هذه المنشأة بـ "الجبارة"، وتوجه للنجوم السعوديين بالقول "الكرة في ملعبكم الآن".

وشارك آل الشيخ مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، الخميس، يستعرض من خلاله الإمكانيات التي توفرها استوديوهات "الحصن"، وتمنى على رجال الأعمال والشركات "تمويل الإنتاجات لأن عوائدها المادية مربحة في السوق السعودي".

ووعد بدعم هيئة الترفيه السعودية، وموسم الرياض "قدر المستطاع"، وتوجه بالشكر لوزير الثقافة السعودي بدر الفرحان على افتتاح مكتب لهيئة الأفلام في الاستوديوهات.

ودشن آل الشيخ استوديوهات "الحصن- بيغ تايم" ضمن فعاليات موسم الرياض، في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بحضور وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، ونخبة من صناع السينما والدراما التلفزيونية والنجوم العرب.



