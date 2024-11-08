دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، الجمعة، صورة للفنان السوري ياسر العظمة وهو يضع بصمته على جدار الشهرة وسط "بوليفارد رياض سيتي" في موسم الرياض، وأجاب على مطالبات متابعيه بدعم إنتاج جزء جديد من السلسلة الانتقادية السورية الشهيرة "مرايا".

وكتب آل الشيخ تعليقاً على الصورة: "الأسطورة العربية الفنان القدير ياسر العظمة.. ونتمنى أن يقدم جزءا جديدا من مسلسل (مرايا) وموسم الرياض وGEA مستعدين لدعم ورعاية المسلسل والعمل".

كما نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية مقطع فيديو لجولة ياسر العظمة في "بوليفارد رياض سيتي" بموسم الرياض، وشارك الفنان السوري الفيديو ذاته عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وأعرب العظمة عن سعادته بالجولة في العاصمة السعودية، وكتب تعليقًا على الفيديو: "ملأتني السعادة وأنا أطوف في أرجاء الرياض وبين أهلها الكرام. وشعرت بالفخر بأن أكون شاهداً على هذا التطور الكبير السريع الذي تشهده هذه المدينة العريقة في ميادين الفن وأشكاله المختلفة"، وتوجه بالشكر "لشعب المملكة الطيب على حسن الاستقبال وكرم الضيافة".

وطالب عدد من متابعي آل الشيخ بإقناع ياسر العظمة بإنتاج جزء جديد من سلسلته التلفزيونية الانتقادية الشهيرة "مرايا"، بعد نشره صورة مع الفنان السوري من حفل إطلاق استوديوهات "الحصن- بيغ تايم" ضمن موسم الرياض.

وقدم ياسر العظمة أحدث أجزاء "مرايا" في موسم دراما رمضان 2013، وتم تصويره في الجزائر، وفي عام 2021، أطل الفنان السوري على جمهوره الواسع في العالم العربي من خلال مسلسل "السنونو" من إخراج خيري بشارة، والذي تم تصويره في دولة الإمارات العربية المتحدة.