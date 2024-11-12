"شهادة معاملة أطفال".. عمل جديد لمحمد هنيدي في رمضان 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الفنان المصري محمد هنيدي عن دخوله منافسات موسم دراما رمضان 2025، بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبدالملك وإخراج وائل فرج، وذلك بعد أيام من الحديث عن بحثه عن سيناريو بديل لمسلسل "عم قنديل" الذي كان يعتزم تقديمه في الموسم الرمضاني المقبل.

ولم يكشف هنيدي أي تفاصيل إضافية عن مسلسله الجديد "شهادة معاملة أطفال"، باستثناء بوستر العمل الذي نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل، الإثنين.

ويعود هنيدي من خلال هذا العمل لمنافسات موسم العروض الرمضانية التلفزيونية، وذلك بعد 6 سنوات على تقديمه مسلسل "أرض النقاق".

وإلى جانب مسلسله الجديد، يواصل هنيدي التحضيرات لتقديم عرض مسرحي في موسم الرياض مطلع العام المقبل بعنوان "المجانين"، من إخراج خالد جلال.