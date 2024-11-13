بعد "Gladiator II".. دينزل واشنطن يعلن عن أدواره الأخيرة قبل التقاعد

(CNN)تحقق مشاركة دينزل واشنطن في فيلم "Gladiator II" أصداء واسعة لكنه يتطلع إلى أبعد من ذلك في المستقبل، بحسب ما كشف النجم الأمريكي خلال مقابلة أجراها مؤخراً مع برنامج "توداي" الأسترالي، وتحدث فيها عن مسيرته المهنية ومشاريعه القادمة.

وقال الممثل المرموق الحائز على جائزة الأوسكار إن اختياراته لمشروعاته هذه الأيام "تتعلق بالمخرج"، وهو "مهتم فقط بالعمل مع الأفضل".

وأضاف: "لا أعرف كم عدد الأفلام الأخرى التي سأشارك بها مستقبلاً، ربما ليست كثيرة. أريد أن أفعل أشياء لم أفعلها".

وتحدث واشنطن (69 عاما) عن خططه المقبلة، ومنها أداء دور "عطيل" في مسرحية شكسبير الشهيرة، وهو الدور الذي لعبه في وقت سابق من حياته المهنية عندما كان يبلغ من العمر 22 عامًا.

