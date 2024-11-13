قيل له إن جسمه "غير مناسب" لبعض الأدوار.. هذا ما يرويه تيموثي شالاميت

(CNN)-- شارك الممثل الأمريكي تيموثي شالاميت قصة توضح أن النساء في هوليوود لسن الوحيدات اللاتي يتم الحكم عليهن بسبب مظهرهن الجسدي، وذلك بحسب ما تحدث نجم"Dune" إلى زين لوي من Apple Music عن تجربته في بداية حياته المهنية.



وقال شالاميت إنه حينما قام بتجربتي أداء لفيلمي "The Maze Runner" و "Divergent" كان رد الفعل: "أوه، ليس لديك الجسم المناسب"، وأضاف: "كان لدي وكيل اتصل بي وقال لي؛ عليك أن تزيد وزنك".



ويلعب شالاميت دور المغني الأسطوري بوب ديلان في فيلم السيرة الذاتية الموسيقي القادم"A Complete Unknown"، ويكتسب هذا المشروع معنى خاصا بالنسبة له .



وستنطلق عروض الفيلم في يوم عيد الميلاد، أواخر شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.



