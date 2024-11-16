كونان أوبراين يستعد لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ97

(CNN)-- يستعد كونان أوبراين لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ97، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها المضيف التلفزيوني والممثل الكوميدي الحائز على جائزة إيمي حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وقال بيل كرامر، الرئيس التنفيذي للأكاديمية، ورئيسة الأكاديمية جانيت يانغ، في بيان يوم الجمعة: "يسعدنا ويشرفنا أن يستضيف كونان أوبراين الذي لا مثيل له حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام".

وأضاف البيان عن أوبراين: "إنه الشخص المثالي للمساعدة في قيادة احتفالنا العالمي بالفيلم بفضل روح الدعابة الرائعة وحبه للأفلام وخبرته في البث التلفزيوني المباشر. إن قدرته الرائعة على التواصل مع الجماهير ستجمع المشاهدين معًا للقيام بأفضل ما يفعله حفل توزيع جوائز الأوسكار، وهو تكريم الأفلام الرائعة وصانعي الأفلام لهذا العام".

وقال المنتجان التنفيذيان لجوائز الأوسكار، راج كابور وكاتي مولان: "يتمتع كونان بجميع صفات مقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار الرائع، فهو ذكي وجذاب ومضحك بشكل لا يصدق، وقد أثبت أنه سيد البث التلفزيوني المباشر للأحداث".

يشتهر أوبراين باستضافته البرامج الحوارية في وقت متأخر من الليل ويقدم حاليًا البودكاست "Conan O'Brien Needs a Friend".

وكان جيمي كيميل قد قدم حفل توزيع جوائز الأوسكار في أعوام 2017 و2018 و2023 و2024. وأعلن في آب/ أغسطس الماضي أنه رفض طلبا لتقديم الحفل للمرة الخامسة.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ97 يوم الأحد 2 آذار/مارس 2025، على مسرح دولبي في هوليوود، وسيتم بثه مباشرة على قناة ABC.



