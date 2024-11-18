إطلالة الملكة رانيا والأميرة رجوة الحسين تخطف الأنظار خلال خطاب العرش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خطفت إطلالة الملكة رانيا العبدالله والأميرة رجوة الحسين الأنظار، على هامش حضورهما خطاب العرش للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال افتتاح مراسم الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين.

في حسابها عبر إنستغرام، نشرت الملكة رانيا لقطات مصورة تجمعها مع الأميرة رجوة الحسين. وارتدت الملكة فستانا مميزًا لونه أحمر، فيما أطلت الأميرة باللون الأسود.

وتعد مشاركة الأميرة رجوة الحسين، قرينة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، هي الأولى في خطاب العرش.

ونشر ولي العهد الأردني صورًا أخرى له مع الأميرة رجوة والملك عبدالله الثاني.

وحرصت الأميرة عالية الحسين على نشر صورة لها عندما كانت على ما يبدو تتبادل حديثًا طريفًا مع الأميرة رجوة الحسين قبيل مراسم الحدث.