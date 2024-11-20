دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شاركت الملكة رانيا العبدالله عبر خاصية القصص في حسابها الرسمي على إنستغرام، الثلاثاء، صورة لشاب أردني طلب مساعدتها في الحصول على رخصة قيادة، وكتبت عليها تعليقًا طريفًا.

وظهر الشاب في الصورة مبتسمًا وهو يحمل ورقة كتب عليها "بدى الرخصة جلالتك"، وأعادت الملكة رانيا نشرها وعلقت عليها بالقول: "انجح والكنافة عليّ" وأضافت رمز إيموجي ضاحك.

صورة نشرتها الملكة رانيا العبدالله عبر خاصية القصص في حسابها الرسمي على إنستغرام Credit: Queen Rania Al Abdullah/Instagram

وحدث هذا الموقف الطريف خلال زيارة الملكة رانيا لجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا في الأردن، ونشرت عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صوراً ومقاطع فيديو من الزيارة التي قوبلت فيها بحفاوة من الطلاب، واستمعت باهتمام لمشاريعهم الدراسية في الجامعة.

وكتبت الملكة رانيا تعليقًا على الصور: "أحلى زيارة اليوم لجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، كل الشكر والتقدير لسمو الأميرة والعاملين في الجامعة وأكيد للطلبة على الاستقبال الحلو. بالتوفيق إن شاء الله".