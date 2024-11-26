"صبري قليل" بنسخة فرنسية وشيرين توجه تحية لروح الملحن الراحل محمد رحيم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شاركت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب عبر حسابها على منصة "إكس" مقطع فيديو للمغني اللبناني-الفرنسي ألبرت طويل، وهو يقدم أغنية مستوحاة من لحن أغنيتها الشهيرة "صبري قليل"، وجهت من خلالها تحية لملحن الأغنية الأصلية الراحل محمد رحيم.

وكتبت شيرين في تدوينة مرافقة للفيديو الذي شاركته عبر منصة "إكس": " الله يرحمك يا حبيبي ألحانك انهاردة بتتغني فى كل بلاد العالم.. عشان كانت ألحان صادقة و ألحان فنية من قلب فنان بجد".

وبالمصادفة تزامن إصدار ألبرت للأغنية مع يوم فاة الملحن المصري رحيم، وأتت النسخة الفرنسية من الأغنية بعنوان "Tomber dans La Vide" بما معناه "السقوط من الفراغ".

وتأتي هذه الأغنية ضمن مشروع المغني اللبناني- الفرنسي المستقل، والذي يعمل من خلاله على إعادة أحياء أغانٍ من ألوان وثقافات موسيقية متعددة برؤية جديدة، وينشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل.

وتعتبر أغنية "صبري قليل" التي لحنها رحيم لشيرين في 2003 ؛ من أشهر أغاني شيرين وأكثرها نجاحًا.

وعبرت شيرين عن حزنها العميق لوفاة الملحن المصري محمد رحيم الصادمة، ونعته في تدوينةٍ نشرتها عبر حسابها على منصة "إكس"، بالقول: "رحيل الملحن محمد رحيم صدمة كبيرة لنا جميعًا، فقدنا ملحنًا موهوبًا ترك بصمة واضحة في عالم الموسيقى.. رحمك الله يا محمد رحيم ونسأل الله أن يلهم أهله. وأحبابه الصبر والسلوان".

وكان محمد رحيم قد فارق الحياة في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري عن عمر 45 عامًا، وصدمت وفاته نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، وقد أثار تأخير تشييع جثمانه تساؤلات بعد تداول أخبار تفيد بوجود "شبهة جنائية" في وفاته، وهذا ما نفته النيابة العامة المصرية في بيانٍ رسمي.



