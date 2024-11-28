"أنا".. فيفي عبده تتصدر غلاف أغنية ويجز الجديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر المغني المصري ويجز أغنية جديدة بعنوان "أنا" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وعددٍ من منصات الاستماع الموسيقي، الأربعاء، وتصدرت الفنانة فيفي عبده غلاف الأغنية بلباس شعبي "جلابية، وملاية لف"، بينما تواجه الكاميرا بنظرة قوية.

والأغنية الجديدة من تأليف وأداء ويجز، وإنتاج وتسجيل وتوزيع مصطفى مصطفى، ويواصل من خلالها المغني المصري اختبار أساليب موسيقية جديدة ومتنوعة، أما الكلمات فتحمل طابعاً انتقاديًا، وهجوميًا نوعاً ما من قبيل: "لما نقول إننا سابقينكو الناس ما بتستغربش"، و"انتو نجوم مش حقيقيين".



