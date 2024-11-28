الممثل اللبناني نيقولا معوض يتحدث بالتركية.. ما القصة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الفنان اللبناني نيقولا معوض عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، الخميس، مقطع فيديو يؤدي فيه مشهداً باللغة التركية مع المغنية إيلين يليز.

وفي المشهد تتبادل الشخصيتان اللتان يؤديهما نيقولا وإيلين الشوق في مكالمةٍ تلفونية، ويؤكد كلٌ منها للآخر أنه لا يزال يحبه.

وعلقت إيليز على مقطع الفيديو الذي نشرته بدورها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، باللغة التركية في إشارة لأغنية ستصدرها قريبًا.

وسبق للفنان اللبناني نيقولا معوض أن أدى أدوارًا باللغات الإنكليزية، والفرنسية، والروسية، وهذه المرة الأولى التي يؤدي فيها دوراً باللغة التركية.

وشارك معوض في موسم دراما رمضان 2024 الماضي في المسلسل المصري "الحشاشين" من بطولة كريم عبد العزيز، وتحت إدارة المخرج بيتر ميمي، وجسد في المسلسل شخصية العالم والشاعر الفارسي عمر الخيام.



