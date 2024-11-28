"موانا 2" تستطيع المشي على الماء وتحريك المحيطات.. ولكن هل هي أميرة؟

(CNN)-- بالتزامن مع انطلاقة عروض الجزء الثاني من فيلم الأنيمشن "موانا"، الأربعاء، قالت الممثلة أولي كرافاليو التي تؤدي صوت الشخصية الرئيسية في الفيلم، إنها أكثر من أميرة.

وأضافت في تصريح لمجلة "EW": "في عصرنا الحالي، نريد أن نرى امرأة شابة تصبح بطلة قصتها الخاصة.. لذا، نعم، إنها أميرة، لكنها بطلة أيضًا".

وحول صورة الشخصية مقارنةً بالشكل النموذجي لأميرات ديزني، أشارت كرافاليو إلى أنه: "من المحتمل ألا ترى موانا مرتدية فستان سهرة. وهذا جيد" بحسب قولها.

وتبلغ كرافاليو من العمر 24 عامًا، وقالت لمجلة "بيبول" إن رحلة موانا في الفيلم الجديد تمثل المرة الأولى "في تاريخ ديزني التي يُسمح فيها لأميرة بالتقدم في السن.

وأضافت: "لقد تغير صوتي منذ أن لعبت دورها عندما كنت في الخامسة عشرة من عمري، والآن أصبح صوتها مختلفًا بعض الشيء.. والأغاني التي أغنيها تظهر أيضًا جانبًا مختلفًا من نفسي".

وتشارك كرافاليو في بطولة الجزء الثاني مع دواين جونسون، وتيمويرا موريسون، ونيكول شيرزينغر، وراشيل هاوس، وآلان توديك.

ويأتي فيلم "موانا2" بعد سنوات من إصدار الجزء الأول في 2016، وحقق نجاحًا كبيراً عند عرضه حول العالم، وتم ترشيحه لجائزة الأوسكار.

وتدور أحداث الجزء الثاني حول "رحلة جديدة لموانا وماوي وطاقم من البحارة غير المتوقعين.. فبعد بعد تلقيها مكالمة غير متوقعة من أسلافها الذين كانوا يساعدونها في العثور على الطريق، يجب على موانا أن تسافر إلى البحار البعيدة في أوقيانوسيا وإلى مياه خطيرة مفقودة منذ زمن طويل لخوض مغامرة لا تشبه أي شيء واجهته من قبل". وذلك بحسب الملخص الذي نشره الموقع الرسمي لـ "Walt Disney Animation Studios".



