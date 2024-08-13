مايلي سايروس تبكي خلال تكريمها كـ"أصغر أسطورة" لديزني

(CNN)--بكت المغنية مايلي سايروس، التي اشتهرت في فيلم "هانا مونتانا"، خلال تكريهما، كأصغر شخص يحصل على لقب أسطورة "ديزني" بعمر 31 عامًا، وسط تصفيق حار من الحاضرين في معرض D23 ، بكاليفورنيا.

وتذكرت سايروس بدايتها في مسلسل "ديزني" عام 2005، وقالت الفنانة الحائزة على جائزة "غرامي"، عن تجاربها المبكرة في العرض: "لقد تذوقت ما يمكن أن تكون عليه حياتي، ومنذ تلك اللحظة فصاعدًا، لم أرغب في أي شيء آخر".

وأضافت مايلي سايروس، خلال الحفل الذي أقيم الاثنين: "أقف هنا ولا أزال فخورة بكوني هانا مونتانا.. من نواحٍ عديدة، هذه الجائزة مخصصة لهانا، وجميع معجبيها المخلصين المذهلين، ولكل من جعل حلمي حقيقة، على حد تعبير الأسطورة نفسها.. هذه هي الحياة".

وكانت سايروس من بين 14 فنانًا تم تكريمهم كأساطير ديزني هذا العام، وهم أنجيلا باسيت، وجيمي لي كيرتس، وجيمس إل بروكس، وجيمس كاميرون، وهاريسون فورد، وفرانك أوز، وكيلي ريبا، والملحن الحائز على جائزة الأوسكار جون ويليامز، ومصمم أزياء ديزني كولين أتوود، ومارثا بلاندينج المرشدة سياحية تحولت إلى مديرة/منتجة، والفنان والكاتب ستيف ديتكو، وفنان الرسوم المتحركة مارك هين، كما تم الاحتفال أيضًا بمصمم المنتزه الترفيهي جو رود.

وقال بوب إيغر، الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، للحشد في هذا الحدث إن "جائزة أساطير ديزني هي أعلى تكريم تمنحه شركتنا.. لقد تم تقديمه باعتباره احتفالًا بالموهبة، واعترافًا بالإنجاز، وقبل كل شيء، تعبيرًا صادقًا عن امتناننا العميق".

وأضاف: "يلتزم أساطير ديزني بالمكانة الخاصة التي اكتسبوها في تاريخنا لمساهماتهم الهائلة في خدمة الترفيه، وإسعاد المشجعين في جميع أنحاء العالم".

وقدم إيغر جائزته للممثل هاريسون فورد، الذي وصفه بأنه "أسطورة ديزني الحقيقية وصديق عزيز". وأصبح نجم "إنديانا جونز" عاطفياً عندما اعتلى المسرح، وقال فورد: "يشرفني أن أكون راوي قصص، ومساعد راوي قصص.. القصص لكم، عنكم، عنا، عن إنسانيتنا المشتركة.. أن تكون قادرًا على العمل في هذا المجال يعد امتيازًا".

وأضاف: "يشرفني جدًا أن أكون بصحبة الأشخاص الآخرين الذين تم تكريمهم الليلة، أنا سعيد للغاية وأشعر بالحرج قليلاً بسبب هذا، لكنني ممتن للغاية".

