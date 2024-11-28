تركي آل الشيخ يتحدث عن "صعود نجم جديد في سماء الأغنية السعودية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدث تركي آل الشيخ في تدوينةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، الأربعاء، عن "صعود نجم جديد في سماء الأغنية السعودية"، معلنًا عن نفاذ تذاكر حفل المغني السعودي نواف الجبرتي في جلسات موسم الرياض.

وأبدى آل الشيخ رأيه في المشهد الغنائي السعودي الحالي، قائلاً: "نحتاج نجوم. نحتاج الألحان. نحتاج كلام... الساحة الآن في رأيي الشخصي بطعم واحد أنا لا استمتع فيه".

وأضاف: "فيه تكرار عجيب في الألحان وطريقة التنفيذ، وكلمات صعبة وغير مفهومة. قد اكون جيل غير الجيل الحالي، وقد يكون هذا ذوقهم".

واعتبر أن نجاحات الأغاني الأخيرة على مواقع التواصل، ليست انعكاسًا للشارع، وختم تدوينته بالقول: "بالتأكيد فيه استثناءات لكن تعد على أصابع اليد الواحدة ... يمكن ذوقي غير".

وشارك آل الشيخ مقطع فيديو من بروفات نواف الجبرتي لحفله المرتقب في جلسات موسم الرياض.

وكان تركي آل الشيخ قد أشاد بالمغني السعودي في تدوينةٍ سابقة قال فيها: " أعتقد أن الخط الذي يسلكه نواف الجبرتي في الفن مميز ومحتاجينه"، ودعا متابعيه للحضور والاستمتاع بحفله المرتقب.











