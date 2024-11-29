أصالة تقدم "الطفل المعجزة" ايتاش في حفلها بالكويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شاركت أصالة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، الخميس، مقطع فيديو للطفل التركي ايتاش وهو يعزف موسيقى أغنية "نسم علينا الهوى" لفيروز والأخوين رحباني على آلة القانون في حفلها بالكويت، بينما كانت تجلس إلى جانبه على خشبة المسرح وتراقبه بإعجاب.

ووصف ايتاش في التعليق على الفيديو الذي شاركته مع الشركة المنظمة لحفلها في الكويت بـ "الطفل المعجزة".

كما رافق ايتاش أصالة على المسرح في عزف أغنيتها الشهيرة "أكتر" وفي مقطع فيديو نشرته روتانا عبر إحدى حساباتها الرسمية على منصة "إكس"، بدت المطربة الملقبة بـ "أيقونة الشرق" وهي تصفق له وهو يعتلي خشبة المسرح، وتقبل أنامله، وتهتم باستعداده للعزف.

وفي مقطع فيديو طريف تم نشره من كواليس الحفل، رحبت أصالة بايتاش وأجلسته في حضنها، وبدت مربكة في التواصل معه باعتباره يتحدث باللغة التركية، وقالت له بلهجتها الشامية- السورية: "شلون بدي قلّو واشرحلوا..انت اليوم يا ابني رح تكسر الدنيا تكسير".

وبعد انتهاء حفلها الجماهيري في الكويت، توجهت أصالة للجمهور الكويتي عبر حسابها الرسمي على انستغرام، بالقول: "شعب الكويت أهل الفن ينتقوا النغمات، ويتماهوا مع الموسيقى كمعزوفة حين تتراءى يدفع المستمع منهم الموهوب لأعلى درجات السلطنة".

وأضافت: "هذه الليلة تضاف لعشرتنا تزيدني سعادة وإصرارا وشغف، لنبقى أنتم وأنا معزوفة تحكي أجمل حكاية".



