أصالة تقبل أنامل طفل تركي عزف أغنيتها في بروفات حفلها بالكويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في مقطع فيديو نشره عازف آلة القانون التركي ايتاش دوغان عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، بدت أصالة منبهره بعزف ابنه ايتاش (الصغير) لأغنيتها "أكتر" في بروفات حفلها المرتقب في الكويت، الخميس.

ورافق ايتاش أصالة بالعزف على آلة القانون، بينما كانت تؤدي الأغنية، وعانقته وقبلت أنامله في نهاية مقطع الفيديو وسط إعجاب الحضور.

ويأتي حفل أصالة في الكويت أرينا بعد حفلين جماهيريين أحيتهما مؤخراً، الأول افتتحت فيه جلسات موسم الرياض، والثاني ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد في أبوظبي.



